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Gündem
AA 07.12.2024 23:17

Bakan Fidan, farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri ele aldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 22. Doha Forumu marjında Katar, Mısır, İran, Irak, Ürdün, ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarının yanı sıra Rusya temsilcisiyle bir araya geldi.

Bakan Fidan, farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri ele aldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22'inci Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'a gitti. Fidan burada Astana formatında düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.

 

Bakan Fidan bu toplantı öncesinde İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile ikili görüşmede gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri ele aldı

Bakanlık kaynakları görüşmenin yapıcı ve kapsamlı bir havada geçtiğini, Suriye’deki durumun detaylı bir şekilde ele alındığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Fidan Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile de görüştü.

Bakan Fidan, farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri ele aldı

Fidan, ayrıca Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Âl Sani ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri ele aldı

 


 

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Birleşmiş Milletler Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan İran Katar Mısır Suriye Ürdün
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