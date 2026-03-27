Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi Komisyon'a geliyor

Sosyal Hizmetler Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören 29 maddelik düzenleme, 2 Nisan Salı günü TBMM Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda ele alınacak. Teklif, çalışma hayatından sosyal medya kullanımına kadar pek çok alanda köklü değişiklikler içeriyor.

Doğum ve babalık izinlerinde süre uzatılıyor

Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden birini çalışan annelerin doğum izinlerinin artırılması oluşturuyor. Teklifle, halen 18 hafta olan toplam doğum izni süresi 24 haftaya çıkarılacak. Halihazırda doğum izninde olan annelerin de bu haktan yararlanması öngörülüyor.

Düzenleme kapsamında anneler, talepleri doğrultusunda doğum öncesi kullanabilecekleri 8 haftalık iznin 6 haftasını doğum sonrasına aktarabilecek. Ayrıca, işçilerin 5 gün olan babalık izni süresi de memurlarla eşitlenerek 10 güne yükseltilecek.

15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması

Çocukların internet ortamındaki güvenliğini sağlamaya yönelik maddelerin yer aldığı teklife göre, 15 yaşını doldurmayan çocukların sosyal medya hesabı kullanmaları engellenecek.

Sosyal ağ sağlayıcıları, kullanıcıların yaşını belirlemek için algoritma tabanlı sistemler kullanmakla yükümlü olacak. Yapılan incelemelerde kullanıcının 15 yaşın altında olduğu tespit edilirse, kimlik doğrulama sistemleri devreye girecek ve ilgili hesaplar kapatılacak.

Teklif ayrıca sosyal ağ sağlayıcılara ebeveyn kontrol araçları sunma mecburiyeti getirirken, Türkiye'de faaliyet gösteren oyun dağıtıcılarının yerel temsilci bulundurmasını da zorunlu kılıyor.

Koruyucu ailelere ve sigortasız eşlere destek

Aile yapısını güçlendirmeyi amaçlayan teklifte, koruyucu ailelere çocukla vakit geçirebilmeleri amacıyla 10 günlük izin hakkı tanınması yer alıyor. Ayrıca, sosyal güvencesi olmayan eşlerin sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesine imkan tanıyan düzenleme de paket içerisinde bulunuyor.

Çocuklara karşı suç işleyenlere istihdam yasağı

Çocukların güvenliği için kritik bir adım daha atılıyor. Teklifle, çocuklara karşı işlenen suçlardan hüküm giyen kişilerin; kreş, gündüz bakımevi, okul servisi ve öğrenci yurtları gibi çocukların yoğun bulunduğu alanlarda çalışması yasaklanacak.

Söz konusu suçlardan mahkumiyeti bulunan kişilerin işlettiği çocuklara yönelik iş yerleri ise 6 ay içinde devredilecek.

Komisyondaki görüşmelerin ardından kabul edilmesi beklenen teklif, yasalaşmak üzere TBMM Genel Kurulu’nun gündemine gelecek.