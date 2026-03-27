TRT Haber 27.03.2026 01:31

Adalet Bakanı Gürlek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve heyetini kabul etti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Gürlek, 12. Yargı Paketi'nde avukatların özlük haklarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları hayata geçirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

Yargı camiası olarak büyük bir aile olduklarına vurgu yapan Bakan Gürlek, "Bu ailenin içerisinde avukatlarımız çok önemli. 209 bin avukatımız var. Yani yargısal süreçlerde savunma makamı, avukatlarımız çok önemli" dedi.

Bakan Gürlek, avukatların yaşadıkları maddi sıkıntılara da vurgu yaparak, bu sıkıntıları 12. Yargı Paketi ile çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bakan Gürlek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"12. Yargı Paketinde avukatlarımıza özel düzenlemelerin çalışmalarını yapıyoruz. Avukatlarımızın maddi anlamda zorluk yaşadığını biliyoruz, bu hususla ilgili de pakette çalışmalar olacak. Özellikle avukatlarımızın maddi anlamda onların hissedebileceği, onlara da bir fayda sağlayabilecek düzenlemeler yapmak istiyoruz. Bu konuyu zaten kamuoyu ile de paylaştık. Tapu işlemlerinde 30 milyon üstü işlemlerde iki taraf için avukat zorunluluğu getirilecek."

Yargının hızlanması için de gerekli adımların atılacağını belirten Bakan Gürlek, ayrıca noter yardımcılığı konusuna da 12. Yargı Paketi’nde yer vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Gazze'de su krizi devam ediyor
Sosyal bilimler alanında içeriklerin yer aldığı "Enstitü Dijital" tanıtıldı
