STRATCOM Zirvesi bugün başlıyor

İstanbul'da 27-28 Mart'ta gerçekleştirilecek STRATCOM Zirvesi'ne, 37 ülke ve 5 uluslararası kuruluştan 159 üst düzey isim katılacak.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere, yabancı ülkelerden 9 bakan, 2 uluslararası kuruluş genel sekreteri ve farklı ülkelerden çok sayıda milletvekili de iştirak edecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek Zirve'nin açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yapacak.

Zirve'nin ilk gününde Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Zahir Uddin Swapon ve Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Kanat Zhumabayeviç Iskakov, küresel düzenin yeni çerçevesini stratejik iletişim perspektifinden ele alacak.

Uzun süre Orta Doğu'da diplomat olarak görev yapan ABD'li eski Büyükelçi Robert Ford, Venedik Kulübü Kurucusu Vincenzo Le Voci, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel'in konuşmacı olacağı oturumda, uluslararası sistemde yaşanan meşruiyet krizi ve güven bunalımı ele alınacak.

Türkiye'nin uluslararası krizlerdeki arabulucu rolü de Zirve'de tartışılacak önemli konulardan biri olacak.

Başkanlığını Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Talha Köse'nin yapacağı oturumda, kriz zamanlarında lider diplomasisinin ve arabuluculuğun önemi ele alınacak ve bu bağlamda Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası krizlerde üstlendiği arabulucu rolüne vurgu yapılacak.

Nobel Barış Ödülü sahibi Yemenli gazeteci Tawakkol Karman, medya ve sivil toplum perspektifinden çatışma bölgelerindeki vicdan ve adalet mücadelesini anlatacak.

Zirve'nin ikinci gününün açılışını Dışişleri Bakanı Fidan yapacak. Zirve'nin ikinci gününde Orta Doğu'daki savaş, alanında uzman isimlerle masaya yatırılacak.

Bölgesel savaşları yakından izleyen ABD merkezli Crisis Group adlı kuruluşun İran Projesi Direktörü Ali Vaez, Milli İstihbarat Akademisi Başkan Yardımcısı Hakkı Uygur, SETA Dış Politika Direktörü Murat Yeşiltaş, ABD merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar (CSIS) Küresel Güvenlik ve Jeostrateji Kürsüsü Başkanı John Alterman, İran ve ABD ile İsrail arasında yaşanan çatışmaları değerlendirecek.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Zirve'nin ikinci gününde iletişimde yeni paradigmanın bilgi, güç ve anlatı gibi parametreleri üzerine konuşma yapacak.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise bölgesel ve küresel krizlerin ortasında geleceğin güvenlik mimarisi ve Türk savunma sanayisinin rolü üzerine konuşacak.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen STRATCOM Zirvesi'nde, 43 yabancı ve 35 Türk konuşmacı olmak üzere 78 konuşmacının yer alması bekleniyor.