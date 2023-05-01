Doğal gaz müjdesi yürürlüğe girdi

Karadeniz gazının karaya çıkarılmasının ardından verilen "Doğal gaz müjdesi" hayata geçirildi.

Doğal gazda yapılacak indirimlere ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile konut, ibadethane ve cemevlerinin 24 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arası doğal gaz tüketimine ait ilk faturaları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

1 Mayıs 2024 tarihine kadar da konut, ibadethane ve cemevlerinin mutfak ve sıcak suda kullanılan doğal gazın 25 metreküpü ücretsiz olacak.