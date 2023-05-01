Sudan'dan tahliye edilen 124 kişi Ankara'ya ulaştı

Çatışmaların yaşandığı Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Çatışmaların devam ettiği Sudan’dan vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Hava Kuvvetlerimize ait C-130 uçağı ile 124 vatandaşımızı daha emniyetli şekilde Ankara’ya ulaştırdık” ifadelerine yer verildi.
Çatışmaların devam ettiği Sudan’dan vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Hava Kuvvetlerimize ait C-130 uçağı ile 124 vatandaşımızı daha emniyetli şekilde Ankara’ya ulaştırdık.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/JXPtAPga6R— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 30, 2023