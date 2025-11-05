Açık 20.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 05.11.2025 14:48

DMM'den "SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor" iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor" yönündeki haberlerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşıdığını ifade etti.

DMM'den "SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor" iddiasına yalanlama

DMM'nin, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, çeşitli basın organları ve sosyal medya hesaplarında "SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor" şeklinde iddiaların yer aldığı, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşıdığı belirtildi.

Sosyal Güvenlik Kurumunun ilaç politikalarının hasta güvenliği, bilimsel kanıtlar, uluslararası onaylı klinik veriler ve kamu kaynaklarının adil kullanımı ilkeleri doğrultusunda yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birçok yüksek maliyetli kanser ilacı devlet tarafından karşılanmakta ve hastaların tedaviye erişimi kolaylaşmaktadır. Bu ilaçların kullanım ve ödeme kriterleri, bilimsel veriler, klinik çalışmalar, maliyet-etkinlik analizleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış endikasyonlar çerçevesinde belirlenmektedir. Türkiye'de hiçbir vatandaş, yaşı ya da sosyal durumu nedeniyle tedavi dışında bırakılmamaktadır. Söz konusu haberlerde dile getirildiği gibi SGK tarafından tedaviye erişimi engelleyen bir sınırlama söz konusu değildir. Bilakis ilgili ilacın geri ödemeye alındığı tarihte kendi kullanım ruhsatında 'böbrek kanseri olan hastalarda 65 yaş altı kullanım endikasyonu bulunmaktadır' kaydıyla ilişkili bilimsel bir durumdur. Kamuoyunun resmi kurumlarca yapılan açıklamaları esas alması ve kasıtlı paylaşımlara itibar etmemesi önem arz etmektedir."

ETİKETLER
Dezenformasyon İlaç İletişim Başkanlığı Kanser SGK
