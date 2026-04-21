Az Bulutlu 16.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 21.04.2026 11:19

DMM'den "PTT'de veri sızıntısı" iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, PTT'nin siber saldırıya uğradığı ve veri sızıntısı yaşandığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu, kurum sistemlerinde herhangi bir güvenlik açığı bulunmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) siber saldırıya uğradığı ve veri sızıntısı yaşandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan "PTT'de veri sızıntısı" iddialarının tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

Açıklamada, kurumun bilgi sistemlerinde herhangi bir veri sızıntısı veya güvenlik açığının tespit edilmediği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi;

PTT'nin sistemleri, hem ulusal hem de uluslararası siber güvenlik standartları ve protokolleri doğrultusunda 7/24 esasıyla korunmaktadır. Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin gizliliği, en modern teknolojik altyapılarla ve tam bir titizlikle muhafaza edilmektedir.

Kamuoyunda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan bu tür dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği hatırlatılan açıklamada, yalnızca resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmelerin dikkate alınması çağrısında bulunuldu.

