DMM'den "Çankırı'da yeni maden ruhsatı verildi" iddialarına yalanlama

DMM, son günlerde gündemde olan bir maden şirketinin sahibine Çankırı’da yeni maden ruhsatı verildiği yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'den yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların asılsız olduğu ve dezenformasyon içerdiği vurgulandı.

"Yeni ruhsat değil, süre uzatımı başvurusu"

Açıklamada, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 28 Nisan 2026 tarihinde ilan edilen listeye ilişkin detaylara yer verilerek şu ifadeler kullanıldı;

İddia edildiği gibi yeni bir ruhsat verilmemiştir. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 28.04.2026 tarihinde ilan edilen listede bulunan talep, yürürlüğü devam eden mevcut bir işletme ruhsatının "süre uzatımı" başvurusuyla ilgili olup, bu süre uzatım talebine dair de verilmiş nihai bir karar bulunmamaktadır. Hukuki süreç MAPEG nezdinde devam etmektedir.