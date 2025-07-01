DMM'den açıklama: Cumhurbaşkanımız diplomatik takvimi gereği toplantıdan ayrıldı

DMM'den, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın konuşması uzadığı için toplantıdan ayrıldı" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Bazı basın-yayın organlarında yer alan söz konusu iddianın tümüyle gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiği belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün AK Parti Genel Merkezi'nde 172. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da bu programda "Trafik Güvenliği" konulu bir sunum yaptığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın konuşması uzadığı için toplantıdan ayrıldı" iddiası doğru değildir.

Bazı basın-yayın organlarında “Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın konuşması uzayınca salondan erken ayrıldı” şeklinde yer alan iddialar tümüyle gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içermektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Genel Merkezi’nde 172. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılmış; İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya bu programda “Trafik Güvenliği” konulu bir sunum gerçekleştirmiştir.

"Manipülasyon içeren iddialara itibar etmeyin"

Cumhurbaşkanımız, Bakan Yerlikaya'nın sunumu bittikten sonra, önceden belirlenmiş programı kapsamında Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Sayın Mahmud Meşhedani ve beraberindeki heyet ile yapacağı planlı bir görüşme nedeniyle salondan ayrılmıştır.

Dolayısıyla, Cumhurbaşkanımızın salondan ayrılma sebebi, bazı yayın organlarının öne sürdüğü gibi konuşmanın uzaması değil, diplomatik takvimi gereği gerçekleştireceği bir resmi görüşmedir.

Kamuoyunun, manipülasyon içeren iddialara değil, resmî kurumlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmesi önemle rica olunur."