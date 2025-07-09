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Gündem
AA 09.07.2025 17:02

DMM'den "720 bin kız çocuğu 4. sınıftan sonra okulu bıraktı" iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Geçen yıl 720 bin kız çocuğu ilkokul 4. sınıftan sonra okulu bıraktı" iddialarını yalanladı.

DMM'den "720 bin kız çocuğu 4. sınıftan sonra okulu bıraktı" iddialarına yalanlama

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında yer alan konuya ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı, kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan açık bir dezenformasyon örneği teşkil ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 5. sınıf düzeyine tekabül eden yaş grubundaki kız çocuklarının net okullaşma oranı yüzde 98,68'dir. Bu oran, iddialarda ileri sürülen rakamların istatistiki gerçeklikten tamamen uzak olduğunu ortaya koymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Son yıllarda hayata geçirilen sosyal politikalar, teşvik programları ve eğitim projeleri sayesinde kız çocuklarının okullaşma oranında önemli artış yaşandığı vurgulanan açıklamada, toplumun tüm kesimlerinin eğitime erişimini sağlamayı amaçlayan bu uygulamaların, kız çocuklarının eğitim sürecine aktif katılımını desteklediği bildirildi.

'Resmi kaynak' vurgusu

Devletin, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla tüm imkanlarını seferber ettiği, bu doğrultudaki çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak yayımlanan temel eğitim istatistikleri okullaşma oranları da dahil olmak üzere 'https://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler/icerik/64' adresi üzerinden kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Bu nedenle eğitim sistemimize ilişkin bilgi edinilirken yalnızca resmi kaynaklara başvurulması, doğruluğu teyit edilmemiş, kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki açıklamalara itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır."

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