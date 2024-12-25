DMM: 'Türkiye, Suriye'deki zeytin ağaçlarını söküyor' iddiası doğru değildir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada; sosyal medyada bahse konu olan görüntülerin Afrin'de değil, Suudi Arabistan'da kaydedildiği, "Türkiye, Suriye'deki zeytin ağaçlarını söküyor' iddiasının ise doğru olmadığı belirtildi.

"Terör örgütlerinin dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz"

Paylaşılan görüntülerin daha önce de benzer iddialarla sosyal medya hesaplarından paylaşıldığını duyuran İletişim Başkanlığı, "Aktivistler tarafından başlatılan zeytin ağacı dikme kampanyası kapsamında ağaçların dikileceği bölgeye götürülme anlarına ait olduğu belirlenmiştir. Paylaşılan görüntülerin geçtiğimiz yıllarda da benzer iddialarla sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı tespit edilmiştir. Terör örgütlerinin kamuoyunu provoke etme amaçlı yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verdi.