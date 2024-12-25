Balıkesir'de patlamaya ilişkin 10 kişi gözaltında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada yaralananların da tedavisinin sürdüğünü anlattı.

Yaralılara acil şifa, vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Tunç, "Patlamanın ardından devletimizin tüm kurumları, özellikle tahkikatlar bakımından harekete geçti. Hem idari hem adli yönden soruşturmalar başladı. Kazanın nedeniyle ilgili şu anda araştırma yapılıyor. Adli soruşturma kapsamında bir başsavcımız sürekli soruşturmanın başında. Bir başsavcı vekilimiz ve 4 savcımızla beraber soruşturmayı yürütüyorlar" diye konuştu.

"Soruşturma tüm detaylarıyla, titizlikle sürüyor"

Bakan Tunç, kolluk güçleriyle delillerin toplanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini, ifadelerin alındığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilirkişi heyeti tayin edildi. Kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisi, elektrik ve bomba imha uzmanlarından oluşan 7 kişilik bilirkişi, şu anda incelemelerini sürdürüyorlar ve bu incelemeler neticesinde bir rapor hazırlayacaklardır. Tabii ki adli soruşturma kapsamında, bu patlamanın nedeni ve buna neden olan kişi ya da kişiler varsa adli tahkikatın sonucunda bu elbette ki belli olacak. Bu kapsamda da şu anda 10 gözaltı söz konusu. Kazada, patlamada sorumluluğu tespit edilen 10 kişiyle ilgili gözaltı süreci, şu anda devam ediyor. Orada özellikle o kazanın meydana gelmesinde rolü olabilecek kişiler, düşünülen kişilerle ilgili olarak."

Bilirkişi raporu ortaya çıktıktan sonra asıl kusurlu kişilerin belli olacağını vurgulayan Tunç, "Şu anda tedbiren, ifadeler doğrultusunda ve ilk tespitlere göre, sorumlu olduğu düşünülen, kazaya neden olduğu ve ihmali olduğu düşünülen kişilerle ilgili olarak, 10 kişinin gözaltına alındığını söyleyebiliriz. Soruşturma, tüm detaylarıyla, titizlikle devam ediyor. Elbette ki bu kazada sorumluluğu olanlar, adli tahkikat neticesinde belli olacak ve buna göre de yargı süreci devam edecektir" ifadesini kullandı.