Kahta-Siverek arası 25 dakikaya düşüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahta-Narince-Siverek Yolu’nda devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, yolun 40,8 kilometre uzunluğunda projelendirildiğini anımsatarak “Güzergahtaki Nissibi Köprüsü ile köprünün 2,6 kilometrelik bağlantı yolunu önceki yıllarda tamamlayıp trafiğe açmıştık. 28 Aralık’ta da Kahta-Eceler mevkiindeki 27 kilometrelik kesimin resmi açılışını gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

2 çift köprü ve 2 üstgeçit tamamlandı

Kâhta-Narince-Siverek Yolu’nda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, “38,2 kilometrelik kesimin bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yola dönüştürülmesi, daha önce tamamlanan 2,6 kilometrelik kesimin aşınma seviyesinde bitirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. 27 kilometrelik kesimin yanı sıra toplam 656 metre uzunluğundaki 2 adet çift köprü ve 60 metrelik 2 adet üstgeçit köprüsünü de tamamladık.” dedi.

Güzergah 11,2 kilometre kısalacak

Bakan Uraloğlu, yolun mevcut haliyle 52 kilometre uzunluğunda hizmet verdiğini belirterek “Projenin tamamlanmasıyla Kahta-Siverek arası 11,2 kilometre kısalacak. Seyahat süresi ise 55 dakikadan 25 dakikaya düşecek. Zamandan 706 milyon lira, akaryakıttan 247 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 953 milyon lira tasarruf edeceğiz, karbon emisyonunu 18 bin ton azaltacağız.” ifadelerini kullandı.

Heyelanlı kesimler terk edilecek

Yol sayesinde, mevcut yoldaki heyelanlı kesimlerin terk edileceğini ifade eden Uraloğlu, bu sayede trafik güvenliğinin artacağını ifade etti. Kahta-Siverek Yolu’nun sürücüler için daha konforlu bir seyahat imkânı sunacağını vurgulayan Uraloğlu, “Ulaşım altyapısının güçlü olduğu bir bölgede hem ticaretin gelişmesi hem de turizmin canlanması kaçınılmazdır. Bu, sadece bir altyapı projesi değil; aynı zamanda vatandaşlarımızın yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlayan bir çalışmadır.” dedi.