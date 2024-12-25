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Gündem
TRT Haber 25.12.2024 12:17

Türkiye'den Kazakistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenlere taziye

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için baş sağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye'den Kazakistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenlere taziye

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da meydana gelen uçak kazası hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Bakü-Grozny seferini yapan bir yolcu uçağının bu sabah Kazakistan’ın Aktau şehri yakınlarında düşmesinden dolayı derin üzüntü duyulduğu aktarıldı.

Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara ise acil şifa dilenen açıklamada, "Bu zor günlerde Azerbaycanlı ve Kazakistanlı kardeşlere her türlü desteğin verileceği vurgulandı." denildi.

25 kişi kurtuldu

Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Havayolu Şirketi'ne (AZAL) ait yolcu uçağında bulunan 72 kişiden 25'inin kurtulduğu bildirilmişti.

AZAL'a ait Bakü-Grozniy seferini yapan yolcu uçağının kuş sürüsüne çarptığı aktarılmıştı.

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Dışişleri Bakanlığı Uçak Kazası
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