Galata Köprüsü'nde Filistin buluşması: Bir güneş doğuyor

Galata Köprüsü bir kez daha büyük buluşmaya ev sahipliği yapacak. 1 Ocak sabahı 'Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa' sloganıyla Filistin için toplanılacak.

1 Ocak'ta sabah namazı sonrası dünyaya Filistin'e destek mesajı verilecek.

"Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksâ"

TÜGVA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1 Ocak'ta saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde buluşma çağrısı yapıldı.

Paylaşımda, "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksâ! Karanlık günler için inanıyoruz ki Bir güneş doğuyor!" mesajına yer verildi.