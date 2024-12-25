Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan, Abu Dabi ziyareti kapsamında BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü.

Paylaşımda, Fidan'ın ayrıca BAE Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Muhammed Hamed eş-Şemsi ile bir araya geldiği belirtildi.