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Gündem
AA 25.12.2024 15:35

Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan, Abu Dabi ziyareti kapsamında BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü.

Paylaşımda, Fidan'ın ayrıca BAE Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Muhammed Hamed eş-Şemsi ile bir araya geldiği belirtildi.

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Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan
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