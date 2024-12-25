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Gündem
AA 25.12.2024 14:55

Altun: Tarih, tarihin doğru tarafında duranları yazar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'ye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Doğru duvar yıkılmaz. Tarih, tarihin doğru tarafında duranları yazar" ifadesini kullandı.

Altun: Tarih, tarihin doğru tarafında duranları yazar

Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında izlettiği, Türkiye'nin Suriye meselesindeki politikalarının yer aldığı videoyu paylaştı.

"Doğru duvar yıkılmaz. Tarih, tarihin doğru tarafında duranları yazar"

Videoda, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed'in halkına zulmü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye konusundaki açıklamaları ve Türkiye'nin Suriye halkına yönelik destekleri yer aldı.

Fahrettin Altun, paylaşımında, "Doğru duvar yıkılmaz. Tarih, tarihin doğru tarafında duranları yazar." ifadelerine yer verdi.

 

ETİKETLER
Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı Suriye
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