DMM: Sosyal Konut Projesi'nde ilan edilen şartlarda bir değişiklik olmadı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM), NSosyal hesabındaki açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, "500 Bin Sosyal Konut Projesi"nin taksit ödemeleriyle ilgili yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ülke genelinde yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde başvuru süreçlerinin tamamlandığı, hak sahipliğinin belirlenmesine yönelik kura çekimlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, "Hak sahipleri belirlendikten sonra gerçekleşecek olan konut belirleme kuralarının ardından satış sürecine ilişkin gerekli işlemler başlayacaktır. Dolayısıyla bu aşamada 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde ilan edilen şartlarda herhangi bir değişiklik yoktur. Kamuoyunun yalnızca yetkili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları esas alması önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.