Gündem
TRT Haber 07.01.2026 18:53

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Rusya-Ukrayna savaşının barış anlaşmasıyla sona erdirilmesi gayesindeyiz

Fransa’da düzenlenen Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu Ulusal Güvenlik Danışmanları Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, "Türkiye olarak Rusya-Ukrayna savaşının adil, kalıcı ve kapsayıcı bir barış anlaşmasıyla en kısa sürede sona erdirilmesi gayesindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Rusya-Ukrayna savaşının barış anlaşmasıyla sona erdirilmesi gayesindeyiz

Fransa’nın başkenti Paris’te Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu Ulusal Güvenlik Danışmanları Toplantısı düzenlendi. Toplantıda Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç temsil etti.

Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin ulusal güvenlik danışmanları ile NATO Genel Sekreterliği heyetinin katıldığı toplantıda; Rusya-Ukrayna savaşındaki güncel gelişmeler ile kalıcı barış ve çözüm yollarına ilişkin kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

Söz konusu toplantıda Büyükelçi Kılıç, Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna savaşının adil, kalıcı ve kapsayıcı bir barış anlaşmasıyla en kısa sürede sona erdirilmesi gayesinde olduğunu ve bu minvalde diplomatik girişimlerini ve insani sorumluluklarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.

Ayrıca Büyükelçi Kılıç, toplantı akabinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Jared Kushner ve diğer mevkidaşlarıyla da bir araya geldi.

ETİKETLER
Fransa Rusya Savaş Ukrayna
