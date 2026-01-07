Açık 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber-AA 07.01.2026 16:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2026 yılındaki ilk konuğu Malezya Başbakanı Enver İbrahim oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i resmi törenle karşıladı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in Enver'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enver'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Enver'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, iki ülkenin milli marşları çalındı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i resmi törenle karşıladı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Birbirlerine heyetlerini takdim eden Erdoğan ve Enver, merdivenlerde Türkiye ve Malezya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Erdoğan ve Enver, Anlaşmaların İmza Töreni'ne iştirak edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Enver, Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'na ve Anlaşmaların İmza Töreni'ne iştirak edecek, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i resmi törenle karşıladı

Toplantının ardından Erdoğan ve Enver, Nişan Tevcihi ve Resmi Yemek Programı'na katılacak.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

ETİKETLER
Malezya Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Bahis oynadığı tespit edilen 212 isim PFDK'ya sevk edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:23
SDG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
17:12
Aynı daireleri farklı kişilere satan 2 sanığa 305 yıl 7'şer ay hapis cezası
16:57
ANKA-III, ASELSAN'ın yerli AESA radarı MURAD ile gücüne güç katacak
17:28
Halep’te SDG'nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil güvenli bölgelere geçiyor
17:02
Bahis oynadığı tespit edilen 212 isim PFDK'ya sevk edildi
15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın Futbol Takımı'na otobüs hediye etti
Eskipazar lahanasında 1250 ton rekolte bekleniyor
Eskipazar lahanasında 1250 ton rekolte bekleniyor
FOTO FOKUS
Halep’te SDG'nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil güvenli bölgelere geçiyor
Halep’te SDG'nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil güvenli bölgelere geçiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ