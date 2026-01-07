Açık 12.4ºC Ankara
Gündem
AA 07.01.2026 15:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın Futbol Takımı'na otobüs hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'na otobüs armağan etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın Futbol Takımı'na otobüs hediye etti
[Fotograf: AA]

Kulüp yöneticileri tarafından teslim alınan otobüs için spor tesislerinin bahçesinde tören düzenlendi.

Kurbanların kesildiği, duaların edildiği törende sporcular, Kaymakam Mustafa Akın ve katılımcılarla halay çekerek mutluluklarını paylaştı.

Kaymakam Akın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "İnşallah güzel şampiyonlukları bu otobüs sayesinde halkımızla kutlayacağız. Bu başarıları heyecanla bekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Takımın yardımcı antrenörü Kübra Şen ise "Takımımız için önemli bir kazanım olan yeni otobüsümüzün açılışı vesilesiyle toplanmış bulunuyoruz. Bizim en kıymetli destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Kendileri sayesinde bir takım otobüsümüz oldu. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar ve sporcular takım otobüsüyle şehir turu attı.

Törene Cumhuriyet Savcısı Osman Altıntaş, AK Parti İlçe Başkanı Burhan Yaşar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bazı kurum amirleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Kadınlar 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı 27 Ağustos 2025'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti.

OKUMA LİSTESİ