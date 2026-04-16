Gündem
TRT Haber 16.04.2026 12:31

DMM, Kahramanmaraş'taki saldırının ardından delillerin karartıldığı iddialarını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya platformlarında yer alan, Kahramanmaraş'ta yaşanan olayın ardından "olay yeri incelemesi bitmeden temizlik çalışmalarının başladığı ve delillerin karartıldığı" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen olay yeri inceleme ve tüm delil toplama faaliyetlerinin, uzman ekiplerce titizlikle icra edilerek; eksiksiz bir şekilde tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gerçekleştirilen temizlik çalışmaları; incelemelerin nihayete ermesinin ardından, ilgili kurumlardan alınan resmi onay ve izin doğrultusunda başlatılmıştır. Adli süreci sekteye uğratmayı, kamuoyunu yanıltmayı ve kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen bu tür asılsız iddia ve paylaşımlara itibar edilmemesi; yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem arz etmektedir."

ETİKETLER
Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Kahramanmaraş
