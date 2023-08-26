Açık 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 26.08.2023 11:06

Diyarbakır kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır kırsalında insansız hava araçlarıyla tespit edilen 3 terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi, terör örgütünün sözde sivil yapılanması mensubu 1 terörist ise sağ yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 kişinin de yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şunları kaydetti;

3 terörist etkisiz hale getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımızın koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, EGM İstihbarat Başkanlığımız, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğümüz, Havacılık Dairesi Başkanlığımız ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan çalışmalarda; EGM İHA keşif gözetleme faaliyeti sırasında #Diyarbakır kırsalında 3 terörist tespit edildi.

Bu sabah, Diyarbakır PÖH, JÖH, JOPER ile EGM-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi, terör örgütünün sözde sivil yapılanması (YPS) mensubu 1 şahıs ise sağ olarak yakalandı. Teröristlere yardım ve yataklık eden 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman polis ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizlerle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Son Dakika Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Adıyaman'da 3,7 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:53
Space X, Uluslararası Uzay İstasyonu'na 4 astronot gönderdi
11:47
Mozambik'te Ensar'us Sunna terör örgütünün sözde lideri öldürüldü
11:42
Bariyere saplanan otomobil hurdaya döndü: 1 kişi hayatını kaybetti
11:40
Nijer, Almanya, ABD ve Nijerya'nın büyükelçilerinin ülkeden gönderileceği haberlerini yalanladı
11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı başlangıçlar tarihin akışını değiştirir
11:59
Aksaray'da feci kaza: 1 ölü
Paranın ilk kez basıldığı Sardes Antik Kenti'nin altında fay hattı tespit edildi
Paranın ilk kez basıldığı Sardes Antik Kenti'nin altında fay hattı tespit edildi
FOTO FOKUS
Diyarbakır kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ