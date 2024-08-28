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Gündem
AA 28.08.2024 21:41

Diyanet'ten, yayınlarda FETÖ kaynaklarına atıfta bulunulduğu iddiasına soruşturma

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İlmi Dergi makaleleri ve sempozyum bildirileri arasında FETÖ kaynaklarına atıfta bulunan birtakım cümleler olduğu iddiasına ilişkin idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Diyanet'ten, yayınlarda FETÖ kaynaklarına atıfta bulunulduğu iddiasına soruşturma

Diyanet'ten yapılan açıklamada, bazı yayın organlarında, 2010-2011 tarihli Diyanet İlmi Dergi makaleleri ve sempozyum bildirileri arasında FETÖ kaynaklarına atıfta bulunan birtakım cümleler olduğuna dair çıkan haberlere ilişkin açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Başkanlığın basılı, süreli, görsel ve dijital yayın alanlarında toplumun tüm kesimlerine sahih dini bilgiyi ulaştırmak gayesiyle yayın faaliyetlerinde bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişiminin ardından FETÖ ve din istismarı ile mücadele kapsamında Başkanlığımız yayınları komisyon marifetiyle hızla incelenmiş, FETÖ ile iltisak ve irtibatı olan yazarların eserleri Başkanlığımız arşivlerinden çıkartılmış, mevcut yayınlar arasında bulunanların tamamı yayından kaldırılmış, satışları sonlandırılmış ve imhaları gerçekleştirilmiştir. Bu hususta merkez ve taşra teşkilatlarımıza yazılı ve sözlü talimatlarla gereği yapılmıştır.

27 Ağustos 2024 tarihli bazı yayın organlarında 2010-2011 tarihli Diyanet İlmi Dergi makaleleri ve sempozyum bildirileri arasında FETÖ kaynaklarına atıfta bulunan birtakım cümleler bulunduğuna dair çıkan haberlerle ilgili Başkanlığımız tarafından azami seviyede hassasiyet gösterilerek konuyla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır."

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