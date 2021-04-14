Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

"Barış dini İslam'ı ve rahmet ayı Ramazan-ı Şerif'i hedef alan Hollandalı ırkçı bir siyasetçinin söylemleri asla kabul edilemez" diyen Erbaş, "İslam düşmanlığını körükleyen, toplumsal barışı hedef alan ırkçı zihniyete karşı uluslararası toplumu bilinçli bir mücadeleye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erbaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığına ve bu tür sistematik provokasyonlara karşı Müslümanlar olarak akl-ı selim ile hareket ederek, İslam'ın hayat veren ilkelerini ve Ramazan ayının rahmetini yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz"