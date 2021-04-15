Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir televizyonun iftar programına katıldı.

"Teravih namazlarımızı evde kılalım"

Erbaş, bu ramazanın da salgınının gölgesinde geçirildiğini ancak camilerde beş vakit namaz ile cuma namazının kılınabildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Camilerde salgınla mücadelede insanımız o kadar tedbirli ki zaten temizlik olmadan Müslümanlık olmaz, temizlik olmadan camiye gidilmez. Bütün bunlara rağmen biz dedik ki mademki son zamanlarda vakalarda bu kadar artış oldu, milletimize yardımcı olalım, teravih namazlarımızı evde kılalım. Farz namazlarımızı, cuma namazımızı camilerde, bu tedbirlere riayet ederek kılalım dedik. Allah razı olsun milletimiz anlayışla karşıladı. Ramazan'ın ortasından sonra vaka sayıları aşağılara doğru düşerse biz ona göre yeniden bir karar alabiliriz ama milletimizin bu anlayışına, bu ferasetine gerçekten teşekkür ediyorum. Yeter ki bu virüs, bir insana daha bulaşmasın."

"Oruç bağışıklık sistemini güçlendiriyor"

Orucun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyleyen Erbaş, bunun objektif bilim adamlarının ispatladığı bir gerçek olduğunu söyledi. Orucun sosyolojik, fizyolojik ve psikolojik faydaları olduğuna değinen Erbaş, ruhun sağlıklı olmasının, bedenin sağlıklı olmasını sağlayacağını aktardı.

TDV'den 61 milyon lira yardım

Türkiye Diyanet Vakfı'nın ihtiyaç sahiplerine yurt içinde 61 milyon lira yardım dağıttığını belirten Erbaş, "Ramazan'da binlerce gönüllü ve çalışan, milletin emanet ettiği yardım paketlerini ve zekatları dağıtmakla meşgul" dedi.

