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DHA 08.12.2023 20:38

Dışişleri'nden Yunan adaları için 7 günlük vize açıklaması

Türk vatandaşları, 10 Yunan adasına yapacakları seyahatlerde kapıda tek girişli ve 7 gün geçerli vize ile seyahat edebilecek. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, uygulamaya yönelik çalışmaların Avrupa Birliği Komisyonu'nca onaylandığını açıkladı.

Dışişleri'nden Yunan adaları için 7 günlük vize açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Yunanistanlı yetkililer, Sayın Cumhurbaşkanımızın Atina’yı ziyaretleri sırasında, vatandaşlarımızın on Yunan adasına yapacakları turistik seyahatlerde kapıda tek girişli ve yedi gün geçerli vize uygulanmasına yönelik çalışmanın AB Komisyonunca onaylandığını ve konuya ilişkin bir yönetmeliğin hazırlanmakta olduğunu tarafımıza aktardılar.

Uygulamanın resmen bildirilmesini bekliyoruz.

Bu konuda bir süredir çalışılıyordu. Uygulamaya dahil olacak adalarda, gümrük ve pasaport kontrolü gibi gerekli altyapının geliştirilerek vatandaşlarımızın adalara giriş ve çıkışlarda zorluklarla karşı karşıya kalmamaları amacıyla Yunan makamlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor."

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