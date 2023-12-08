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Gündem
AA 08.12.2023 19:58

Bakan Fidan: Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor

ABD temasları kapsamında Washington'da Gazze'deki son durumu değerlendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor. O yüzden bölgesel devletler, sorunu sahiplenmeli ve sorumluluklarını bilerek hareket etmeli" dedi.

Bakan Fidan: Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu üyeleriyle birlikte ABD temasları kapsamında Washington'da bulunan Fidan, Four Seasons Oteli'nde Temas Grubu üyeleriyle beraber basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Fidan, Gazze meselesinin artık giderek bölgesel bir krize dönüşmeye başladığı uyarısında bulunarak, "Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor. O yüzden bölgesel devletler, sorunu sahiplenmeli ve sorumluluklarını bilerek hareket etmeli" diye konuştu.

Bakan Fidan: Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün yapacakları görüşmenin önemine de değinen Fidan, uluslararası toplumla birlikte özellikle ABD'nin üstüne düşen sorumluluğunu yerine getirmesinin elzem olduğuna işaret etti.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Filistin - İsrail Çatışması Gazze Hakan Fidan
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