TRT Genel Müdürü Sobacı: Mazlumların hakkını duyurmak için dünyanın dört bir yanına ulaşıyoruz

Sobacı, "Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla bu yıl 7'ncisi düzenlenen "TRT World Forum 2023"ün açılışındaki konuşmasında, yaklaşık 100 ülkeden 150'nin üzerinde konuşmacı ve 1000'i aşkın katılımcıyla iki gün boyunca gerçekleştirilecek forumda, bölgesel ve küresel meselelerin derinlikli tartışılacağını, çözüm önerilerinin dikkatlere sunulacağını söyledi.

Cumhuriyet'in 100. yılı olması nedeniyle, forumun "Türkiye Yüzyılı" vizyonu, değerleri ve büyük Türkiye mücadelesinin anlatıldığı özel oturumla başlayacağını belirten Sobacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin savunma sanayi başta olmak üzere her alanda elde ettiği kazanımları, sergilediği insani ve ahlaki duruşu, izlediği şahsiyetli politikaları ve herkes için daha adil bir dünya tasavvurunun bu oturumda konuşulacağını ifade etti.

Sobacı, forumda gıda, su ve enerji güvenliğinden yapay zekaya, insani krizlerden küresel ekonomiye pek çok meselenin değerlendirileceğini ve yol haritalarının ortaya konulacağını aktararak "Afrika'dan Amerika'ya, Asya'dan Orta Doğu'ya bölgesel ve küresel düzeyde mevcut ahvalin fotoğrafını çekeceğiz. Elbette Gazze özel oturumumuz, bu yılki forumumuzda çok önemli bir yer ihtiva ediyor. İsrail'in gerçekleştirdiği vahşeti, on yıllardır Filistin topraklarında süren mezalimi, bir kez daha uluslararası camianın vicdanına sunacağız. Çünkü dünyanın çok acı bir insani sınamadan yine başarısızlıkla geçtiğine şahit oluyoruz" dedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım gerçekleştirdiğini vurgulayan Sobacı, İsrail'in bebek, kadın, çocuk, hasta tanımaksızın kutsal mekanlara, hastanelere, okullara ve mülteci kamplarına saldırarak insanlık suçu işlediğini ve uluslararası medyanın bu katliamları meşrulaştırmaya çalıştığına tanık olunduğunu kaydetti.

Sobacı, Gazze'deki saldırılara karşı zulümden yana tavır alan ülkelerin arkasına saklandığı evrensel değerler ve kavramlardan kan damladığını işaret ederek "Böyle bir katliama rıza üretmeye çalışanlar unutmamalıdır ki katilden kurban, kurbandan katil üretilemez" diye konuştu.

TRT World Forum gibi küresel markaya dönüşen uluslararası etkinliklerin önemine değinen Sobacı, filtrelerden değil adil vizörden dünyaya baktıklarını, güçlü-zayıf ayrımı gözetmeden hakkaniyet ilkesi doğrultusunda habercilik ve yayın yaptıklarını söyledi.

"Pek çok ülkeden insan, Gazze'nin gerçeklerini öğrenmek için Türkiye'nin yayınlarını izliyor"

Sobacı, TRT'nin ulusal ve uluslararası kanalları, dijital platformları ile dünyada yok sayılan milyarlarca insanın sesi olma gayesini önde tuttuğunu ifade ederek "Mazlumların hakkını ve iddiasını duyurmak için 'güçlü yayın, güçlü etki' vizyonumuzla dünyanın dört bir yanına ulaşıyoruz. Çünkü artık dünyanın zihnindeki ablukaların kaldırılmasının vaktinin geldiğini düşünüyoruz. Nitekim bugün pek çok ülkeden insan, Gazze'nin gerçeklerini öğrenmek için TRT ve Türkiye'nin yayınlarını izliyor. Tarihin karanlık sayfasında yer almak istemeyen vicdanlı insanlar, Türkiye'nin sesinden ve duruşundan güç alıyor." dedi.

"Mazlumun yanında duran bir Türkiye var"

Batı'nın, Gazze için sokaklara dökülen vicdanlı vatandaşlarını engellemeye, susturmaya çalışırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meydanlarda milletle birlikte adaleti haykırdığını, barışın tesisi için tüm enstrümanlarla mücadele verdiğini ve duruşuyla insanlığın onurunu koruduğunu belirten Sobacı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bağlamda, bu etkinliği dünyanın vicdani sesi olan Türkiye'de gerçekleştiriyoruz. Biliniz ki fikirlerinizi paylaştığınız yer, insani gayretleriyle nam salmış Türkiye'dir. Türkiye 1,5 ay önce Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamış, 1000 yıldır bu coğrafyada esenlik için çaba sarf etmiş, gücünü, teknolojisini, iradesini hep mazlumdan yana kullanmış bir ülkedir. Çünkü zat-ı devletlerinin liderliğinde her zaman zulme kalkan olan, mazlumun yanında duran bir Türkiye var. 'Evrensel değerler' diye pazarladıkları putları, işin ucu kendilerine ve çıkarlarına dokununca kendi elleriyle yiyenleri iki yüzlülükleriyle yüzleştiren bir Türkiye var."

Televizyon, dijital kanallar ve uluslararası platformlarda Filistin'deki İsrail zulmünü anlatmaktan geri durmayacaklarını kaydeden Sobacı, "Bizler vicdani sesimizle yayın yapabiliyorsak, özgürce bu acı gerçeği dünyayla paylaşabiliyorsak bu, zat-ı devletlerinizin liderliğinde ülkemizin adil ve merhametli duruşu sebebiyledir." diye konuştu.