Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’nin iletişim koridoru olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum 2023'ün açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Bu yıl 7. düzenlenen TRT World Forum'da sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Dünyanın dört bir yanından forumumuzu teşrif eden siz misafirlerimize hoşgeldiniz diyorum. Medeniyetlerin, kültürlerin, kıtaların ve insanların buluşma noktası güzel İstanbulumuzda sizleri ağırlamanın bahtiyarlığı içindeyiz.

Ülkemizin kamu yayıncısı TRT'nin düzenlediği bu forum, farklı coğrafyalardan alanında yetkin isimleri buluşturan bir platformdur. Aralık ayında düzenlenen forum aynı zamanda geride bırakılan senenin muhasebesini yapmak için de önemli bir imkan sunuyor. Forum oturumlarında birbirinden seçkin isimlerle gerçekleştirilecek toplantıların 2023 yılının kapsamlı, adil ve objektif bir değerlendirilmesinin yapılmasına vesile olacağına inanıyorum. Kıymetli fikirleriyle forumun içeriğini zenginleştiren tüm misafirlerimize şimdiden teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel barışı ve güvenliği sağlamakla mükellef uluslararası kurumların sorun çözme kabiliyetlerinin olmadığını bugün daha iyi anlıyoruz. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağı gerçeği tartışmasız bir şekilde karşımızdadır. #TRTWorldForum2023 pic.twitter.com/E6UP5lg7LQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 8, 2023

Burada öncelikle bir hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Gazze'de devam eden katliam başta olmak üzere küresel ölçekte son derece sancılı bir dönemden geçiyoruz. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş gündemde geri plana düşmüş olsa da halen tüm yakıcılığı ile devam ediyor. Savaşın ilk aylarında ülkemizin çabalarıyla ortaya konan barış planının değeri gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor. O dönem ateşi büyümeden söndürmek yerine körükleyenlerin bölgemizle birlikte tüm dünyaya nasıl büyük bir kötülük yaptıkları artık net bir şekilde görülüyor. Küresel barışı ve güvenliği sağlamakla mükellef uluslararası kuruluşların sorun çözme kabiliyetlerinin olmadığını bugün daha iyi anlıyoruz. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağı gerçeği tartışmasız bir şekilde karşımızda durmaktadır. Temennimiz bizim adeta kendimizi paralayarak ısrarla dile getirdiğimiz bu hakikatin tüm taraflarca bir an önce idrak edilmesidir.

"Buna artık bir dur demenin zamanı çoktan gelmiştir"

Türkiye daha fazla kan akmaması, daha fazla yıkım yaşanmaması, daha fazla gözyaşı dökülmemesi için elini taşın altına koymaya hazırdır. Gerçekten de barışa özellikle adil bir barışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günler yaşıyoruz. Kalıcı barışı tesiste kaybedilen her günün her anın bedelini ateşe benzin döken Batılılar değil maalesef masumlar ödemektedir. Buna artık bir dur demenin zamanı çoktan gelmiştir. Komşularımızı bu içine düştükleri kaybet-kaybet denkleminden çıkarmayı komşuluk hukukumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Sizlerin de gayretleriyle bölgemiz bir süredir hasret kaldığı barış ve istikrar iklimine inşallah yeniden kavuşacaktır.

Basın bilhassa da kalemini ve ekranını küresel güçlere kiralamayan özgür basın demokrasiler açısından yeri doldurulamaz bir ihtiyaçtır. İyi işleyen ve sağlıklı bir demokrasi için yasama, yürütme, yargı erklerine ilaveten dördüncü kuvvet olarak basının sayılması boşuna değildir. Güdümlü basın ise halkın haber alma hakkı yanında demokrasi için de açık bir tehdit oluşturur. Ülke olarak 70 yılı aşan çok partili demokrasi mücadelemizde bu hakikati tüm boyutlarıyla pek çok kez tecrübe ettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manşetlerini vesayetçilerin attığı güdümlü medya düzeni 2002 öncesinde Türkiye’nin acı bir gerçeğiydi. Türk demokrasisi ne zaman tehlikeye girse devreye giren postallı medya mensuplarını asla unutmayacağız. #TRTWorldForum2023 pic.twitter.com/JxbkLHoG87 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 8, 2023

"Manşetleri vesayetçilerin attığı dönemleri geride bıraktık"

Üzülerek ifade etmek isterim ki bir dönem demokrasiye sahip çıkmak yerine vesayetçilerin yanında hizalanan, darbeye alkış tutan, milli iradeye müdahale çağrısında bulunan bir medya yapısıyla karşı karşıyaydık. Manşetlerini vesayetçilerin attığı güdümlü medya düzeni bilhassa 2002 öncesinde Türkiye'nin acı bir gerçeğiydi. Elbette bu zor dönemlerde her türlü tehdide rağmen milli iradenin yanında duran cesur basın yayın kuruluşları ve medya mensupları da vardı. Sayıları kısıtlı olmakla birlikte halka karşı sorumluluğunu yerine getiren bu gazeteciler isimlerini demokrasi tarihimize altın harflerle yazdırmışlardır. Biz de bu cesur kalemleri daima şükranla yad ediyoruz, yad edeceğiz.

"Bugünlere manşetlerle çarpışa çarpışa geldik"

Türk demokrasisi ne zaman riske girse hemen vesayetçilerin tetikçiliğine soyunan postallı medya mensuplarını da asla unutmayacağız. Esasen kalemini, köşesini, ekranını güç odaklarının emrine verenlerin saldırılarına İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığımızdan itibaren biz de defalarca maruz kaldık. Muhtar bile olamaz manşetinden 411 el kaosa kalktı provokasyonuna kadar nice medya operasyonunun hedefi haline getirildik. Ama bunların hiç birine boyun eğmedik. Yıldırma girişimleri karşısında asla geri adım atmadık. Her zaman söylediğim gibi bugünlere manşetlerle çarpışa çarpışa geldik.

"Medya mensuplarımızın fikirlerini serbestçe ifade etmelerinde hiçbir mani bulunmuyor"

Gerektiğinde ağır bedeller ödemeyi göze alarak ülkemizde tüm kurum ve kuralları ile hakiki demokrasiyi tesis ettik. Objektif kriterlere göre değerlendirmeler yapıldığında herkesin kabul ettiği gerçek şudur; Türkiye ekonomisi, demokrasisi, basını ile gerçekleştirdiği sessiz devrimleriyle 21 yıl öncesine nazaran çok daha ileri bir noktadadır. Bugün medyamız 2002'den daha zengin, daha çeşitli, toplumun farklı kesimlerinin daha fazla temsil edildiği çoğulcu bir yapıya sahiptir. Teröre bulaşmadığı, şiddeti övmediği ve başkasına hakaret etmediği müddetçe isteyen istediğini yazabilmektedir. Muhalif veya muafık fark etmeksizin medya mensuplarımızın fikirlerini serbestçe ifade etmelerinde hiç bir mani bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın o meşhur basın yayın organları nerde? Niye sesleri çıkmıyor? Niçin öldürülen gazetecileri manşetlerine atmıyorlar? Gazze'de medya karartmasıyla karşı karşıyayız. #TRTWorldForum2023 pic.twitter.com/rct6kZTnuc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 8, 2023

"Dünyanın o meşhur basın yayın organları nerede?"

Eksiklerimiz yok mu? Tabii ki var. Dünyadaki her ülkede olduğu gibi bizim de çözmemiz gereken meseleler olduğunun farkındayız. Şu anda Gazze'de 70'i aşkın medya mensubu öldü. Nerede dünya? Dünyanın o meşhur basın yayın organları nerede, neden sesleri çıkmıyor, neden bu öldürülen basın mensuplarına yönelik manşetlerini atmıyorlar. ABD'nin meşhur gazeteleri nerede? İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın o meşhur gazeteleri nerede? Hiç birinin sesi çıkmıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde atacağımız adımlarla bu zorlukların hepsinin üstesinden geleceğiz.

"İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısı 70'ten fazladır"

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden katliamlar bize sadece özgür değil aynı zamanda adaletli ve vicdanlı basının da önemini hatırlatmıştır. Çoğu kadın ve çocuk masumun katledilmesinin kağıt kesiği kadar yer bulamadığı bir medya karartması ile karşı karşıyayız. İsrail Gazze'de sadece kadın ve çocukları değil çok zor şartlar altında görevini yapmaya çalışan basın mensuplarını öldürmüş ve öldürmeye devam ediyor. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısı 70'ten fazladır. Daha vahimi uluslararası basın kuruluşlarının bu tabloyu kabullenmesidir. Düşünebiliyor musunuz, her gün bir gazeteci katlediliyor ancak yıllardır bize basın özgürlüğünden dem vuran kurumların hiç birinin gıkı dahi çıkmıyor. Küresel medya kartelleri Gazze'deki vahşeti gözlerden kaçırmaya Hamas bahanesiyle gazeteci katliamını meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Basın özgürlüğü ve medya ahlakının ötesinde insan onurunu yerle yeksan eden bu vicdansızlığı biz reddediyoruz.

"Gazze'de medya mensupları ölüyor, nerede dünya?"

Bugün Gazze'deki gazeteci ölümlerine ses çıkarmayanların yarın başka bir konuda söz söyleme hakları olamaz. Aslolan bugün konuşmak, bugün yazmak, gerçekleri bugün anlatmaktır. Aslolan mazlum ve mağdurların feryatlarını bugün duyurabilmektir. Türk basın yayın organları işte bunu yapmanın, işte bunu başarabilmenin gayretindedir. Her türlü riski göze alarak Gazze'dün dünyaya hayati bir iletişim koridoru açan TRT'mizi, Anadolu Ajansı'mızı ve diğer basın kuruluşlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. İsrail'in yalanlarla örülü propaganda makinesine karşı yürütülen dezenformasyonla mücadele çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Şu anda bizim Anadolu Ajansı'ndan şehidimiz var. Yaralı, gazi kameramız var. Nerede, Gazze'de.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsrail'in TRT ekibine saldırısı) Şurada gördüğünüz gibi gazi bir kameramız var. İsrail güçleri basın mensuplarımızın hakikate ayarlı kameralarını kırmış olsa da hakikatlerin ortaya çıkmasına engel olamamıştır. Bir kameramız gider bin kameramız gelir. pic.twitter.com/dPUyQTXFgS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 8, 2023

"İsrail medyadaki propaganda savaşını da kaybetmektedir"

Merkezimizin çalışmalarıyla 130'un üzerinde İsrail yalanını ifşa etmesi bu çabaların ne kadar kıymetli olduğunu göstermiştir. İsrail güçleri basın mensuplarımızın hakikate ayarlı kameralarını kırmış olsa da hakikatlerin ortaya çıkmasına engel olamamıştır. Bir kameramız gider bin kameramız gelir. Bütün mesele Gazze yalanlarını iftiralarını aydınlığa çıkarmak ve tüm insanlığa başta Türkiye olmak üzere bunları duyurmaktır. Tüm barbarlığına rağmen Gazzelilerin direniş azmini kıramayan İsrail medyadaki propaganda savaşını da kaybetmektedir. Olağanüstü bir gayret ve fedakarlık sergileyerek Gazze'deki insani dramı dünyaya duyuran medya mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle yad ediyorum.

"Netanyahu ve yardakçıları yargılanacak ve mahkum olacaklardır"

Burada sizlerle bir tespitimizi paylaşmak istiyorum. Vicdanları kanatan bu sessizliğin gerisinde suçluluk duygusu var. İsrail'in başı Netanyahu olmak üzere ona destek verenler de dahil bunlar suçludur, bunlar terörün yardakçısı olarak teröristtir ve bunlar Lahey Adalet Divanı'nda kesinlikle yargılanacaklardır. Biz bu işin takipçisiyiz. Miloseviç nasıl yargılandıysa, nasıl mahkum olduysa inanıyorum ki Netanyahu ve onun yardakçıları da aynı şekilde yargılanacaktır ve sonunda mahkum olacaklardır. Kimi Batılı ülkeler İsrail'in işlediği suçları çok iyi bilmelerine rağmen bir mahcubiyet duygusuyla hareket ediyor. Bizim her fırsatta insanlık dışı bulduğumuz söylediğimiz antisemitizm siyasi çıkar hesabı ile Netanyahu ve ortakları tarafından körüklenmektedir.

Gazze'nin genel olarak Filistin halkının geleceği borçluluk psikolojisi içine girenlerin İsrail'e verebileceği bir tazminat değildir. Böyle kirli, kanlı ve ahlaksız senaryoyu meşrulaştırmak için medyanın hoyratça kullanılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Buradan pervasızca işlenen insanlık suçlarına ortak edilmeye çalışılan medya kuruluşlarına sesleniyorum. Akılla, izanla, vicdanla, mantıkla, basın ahlakı ile hiçbir bağı olmayan bu atlama çabasından kandan beslenen bu retorikten, bu zalim iddiadan, bu ahlaksız dayatmadan kurtulun. Hristiyan, Müslüman, Yahudi farketmez. Hep birlikte kimsenin kendini dışında tutamayacağı bir sorumluluk altındayız.

Dünyanın neresinde olursa olsun medya mensupları başta olmak üzere tüm vicdanlı insanlar cesur olmak, dik durmak, hakkı ve hakikati açık yüreklilikle konuşmak zorundadır. Bu katliam bugün Gazze'de yaşanıyor olabilir. Şayet bu akıl ve vicdan dışı mezalimin önüne geçemezsek artık dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse kendini güvende hissedemez. Çünkü bir kere pandoranın kutusu açıldı. Zulmün çirkin ve vahşi yüzü her an her yerde karşımıza çıkabilir. Gazze ile ilgili çarpık bakış açısının asıl tehlikesi dünyanın geleceği ile ilgili umutları işte böyle bir gaya kuyusuna atmasıdır. Hiç kimsenin insanlığı böyle bir çıkmaza sürüklemeye hakkı yoktur.

"Birileri rahatsız olsa da hakkı ve hakikati haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz"

Amerika ve Avrupa ülkelerindeki yönetimler Filistin halkının ve bilhassa Gazze'deki mazlumların ahına kulak tıkayarak aslında en büyük kötülüğü kendilerine yapıyorlar. Batı üzerine titrediği güvenlik ve refah düzenini kökten sarsacak bir sınamadan geçtiğinin hala farkında değil. Türkiye olarak biz yaklaşan tehlikeyi görüyoruz ve dost acı söyler prensibiyle açık açık ifade ediyoruz. Birileri rahatsız olsa da hakkı ve hakikati haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz. Ama bu anlayışla hem ikaz görevimizi hem de mazlumların yanında yer alma vazifemizi yerine getirme gayretindeyiz. Gazze için yürüttüğümüz yoğun diplomasi trafiğini de insani yardımları da sürdüreceğiz. Aynı şekilde bu gayretlerimizin bir parçası olarak gördüğümüz Filistin'in ve Gazze'nin insani sesi olan iletişim koridorunu devam ettireceğiz.

Açılış programında birlikte olduğumuz TRT World Forum'u daha adil bir dünya hayalimize katkı yapacak bir etkinlik olarak görüyorum. Dünyaya söyleyecek sözü olan herkesi bu tür imkanları kullanarak insanlığın ortak geleceği için inisiyatif almaya davet ediyorum. Yaşadığımız her hadise yıllardır dile getirdiğimiz dünya beşten büyüktür itirazımızın ne kadar isabetli olduğuna işaret ediyor. En önemli küresel işbirliği ve güvenlik mekanizması olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze meselesinde sergilediği acziyet eminim bizim gibi sizlerin de yüreğini sızlatmıştır. Genel Sekreter Sayın Guterres'in insanlığın ortak vicdanına tercüman olan çabaları da maalesef konsey üyeleri tarafından sabote edilmektedir. Sayın Guterres'in Birleşmiş Milletler şartının 99. Maddesi kapsamında gönderdiği mektubu takdirle karşılıyor bu hamlesi dolayısıyla kendisini tebrik ediyoruz.

"TRT'yi böylesine hayati bir meseleyi gündeme taşıdığı için kutluyorum"

Mevcut mekanizmaların dünyanın ve insanlığın ihtiyacı olan çözümleri üretememesinin bedelini masumların ödemesine daha fazla seyirci kalamayız. Hemen harekete geçmemiz şarttır. Aksi takdirde dünyayı yaşanmaz hale getirecek bir kaosun pençesine düşmemiz kaçınılmazdır. TRT'yi böylesine hayati bir meseleyi gündeme taşıdığı için kutluyorum. Uluslararası ölçekte güvenilir bir haber kaynağı haline gelen TRT, kısık sesleri duyurma ve olayları çok boyutlu aktarma görevini hakkıyla ifade etmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TRT’yi böylesine hayati bir meseleyi gündeme taşıdığı için kutluyorum. Uluslararası ölçekte güvenilir bir haber kaynağı haline gelen TRT kısık sesleri duyurma ve olayları çok boyutlu aktarma görevini hakkıyla ifade etmektedir. #TRTWorldForum2023 pic.twitter.com/6Q2fM9QxT4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 8, 2023

Bilindiği gibi ülkemizin milli yayın kuruluşu TRT, 19 televizyon ve 17 radyo kanalı, 41 yabancı dil ve lehçede yayın yapan Türkiye'nin Sesi radyoları ile geleneksel yayıncılıkta çok önemli bir tecrübeye sahiptir. Şimdi bu geniş birikim dijital yayıncılık alanına da aktarılıyor. Geçtiğimiz mayıs ayında Türkiye'nin uluslararası dijital platformu Tabii'yi hayata geçiren TRT uzun geçmişe sahip yayıncılık yolculuğuna yeni bir halka daha ekledi. Bu platform inşallah sapkın akımların ve örtük gayelerin hüküm sürdüğü mecralardan rahatsız olan herkese güçlü bir alternatif sunacaktır. TRT World ve TRT Arabi uluslararası haber kanallarının yanı sıra TRT Almanca, TRT Rusça, TRT Fransızca, TRT Balkan ve TRT Afrika dijital haber platformları da başarıyla faaliyetlerini yürütüyor. Önümüzdeki sene 8. yapılacak TRT World Forum'da bu kurumumuzun önemli markalarından biri haline dönüşmüştür. Bu süreçte emeği geçenleri tebrik ediyor, TRT World Forum'un hayırlara vesile olmasını diliyorum ve yurt içinden ve dünyanın dört bir yanından gelerek elini taşın altına koyma iradesini gösteren forum katılımcılarına teşekkür ediyorum.