Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya Başbakanına övgü: Batı’nın yiğidi 'Sanchez' çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ziyareti dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirme yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, uçaktaki açıklamalarında İspanya Başbakanı Snchez'in Gazze'deki olaylar karşısında duruşu için “Batı’nın en yiğidi ‘Sanchez’ çıktı” dedi.

Açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"İspanya Başbakanı Sanchez Batı ülkeleri içerisinde gerçekten en yiğidi çıktı. Bütün olumsuzluklara rağmen, Sanchez ileri giderek Filistin'in Avrupa Birliği ülkeleri tarafından tanınması noktasında kararlılığını ortaya koydu.

İspanya, Sanchez ile “Filistin'in Avrupa Birliği tarafından tanınması için teklifimi yapacağım” diyecek kadar yiğit çıktı. Onun için ben kendisini alkışlıyorum."