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Gündem
TRT Haber 08.12.2023 13:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile görüşme gündemimizde değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD Başkanı Biden ile görüşme gündemimizde değil. Gazze konusundaki tavırları hepinizin malumu. Bizi ararsa kendisiyle görüşüp konuşuruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile görüşme gündemimizde değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ziyareti dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirme yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'ye gidişi ve Biden ile görüşme sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Biz İstanbul'a dönerken Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da Washington'a hareket etti ve yedili grup olarak Amerika'daki temaslarını sürdürecekler. Bu temaslarda ne gibi bir netice aldıklarını görüşmelerden sonra bana bildirecek. Temennimiz odur ki, Amerika Birleşik Devletleri’nin Gazze’deki yaşananlar ile ilgili İsrail lehine tavrının sona ermesi noktasında, bu yedili grup bir netice alsın. Aldıkları bu neticeyle de İsrail'e barış için baskı yapabilsinler. ABD Başkanı Biden ile görüşme gündemimizde değil.

"Senin kongren varsa, benim de parlamentom var"

Gazze konusundaki tavırları hepinizin malumu. Bizi ararsa konuşmamız gereken konular neyse onları da biz kendisiyle görüşüp konuşuruz. Ama Yedili temas grubu ABD’den sonra Kanada'ya geçecek. Kanada Türkiye olarak kendilerinden almayı talep ettiğimiz İHA-SİHA kameraları meselesinde tutturmuş “İsveç'te İsveç”… ABD de aynı şeyi söylüyor. Senin kongren varsa, benim de parlamentom var. Sen kongreden geçirdikten sonra F-16 meselesinde adım atacağım diyorsun, benim de parlamentom var. Parlamentomdan geçmeden benim de böyle bir adımı atmam mümkün değil. Eğer biz NATO'da iki müttefik ülkeysek o zaman dayanışma halinde eş zamanlı sen üzerine düşeni yap, Meclisimiz de gereken kararı alır. Olay bu."

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Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden ABD Hakan Fidan
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