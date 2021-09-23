Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 22:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri'nden Rusya'ya taziye mesajı
[Fotoğraf: Arşiv]
Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Habarovsk bölgesinde düşen bir uçakta bulunan 6 mürettebatın hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Habarovsk bölgesinde düşen uçakta 6 mürettebatın hayatını kaybetmesinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada "Dost Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığının, gün içinde yaptığı açıklamada, AN-26 model bir uçağın Habarovsk Havaalanı'na 38 kilometre uzaklıkta radardan kaybolduğunu açıklamıştı. Rus haber ajansları, yetkililere dayandırdıkları haberlerde uçakta bulunan 6 mürettebatın kaza sonucunda tamamının öldüğünü duyurmuştu.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Rusya Uçak Kazası
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