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Gündem
AA 13.10.2023 11:40

Dışişleri'nden AKPM'ye tepki: Tarihi bir hataya imza atıldı

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin, dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla "tarihi bir hataya" imza attığını bildirdi.

Dışişleri'nden AKPM'ye tepki: Tarihi bir hataya imza atıldı
[Fotograf: AA]

Bakanlık, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) söz konusu kararı hakkında yazılı açıklama yaptı.

AKPM'nin, dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla, tarihi bir hataya imza attığı vurgulanan açıklamada, "AKPM bu girişimiyle, adli süreçleri siyasete alet etmekte ve diyalog kanallarını kapatmaya yeltenmektedir. Bu, AKPM'nin varoluş nedenini oluşturan demokratik değerlere aykırıdır. AKPM'nin görünürlük kazanmaya yönelik bu pervasızlığı ileride hicapla hatırlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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