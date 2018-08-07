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Dışişleri ve Sanayi Bakanlığı ile Diyanet'e atama kararları yürürlükte

Dışişleri Bakanlığı bakan yardımcılıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Dışişleri ve Sanayi Bakanlığı ile Diyanete atama kararları yürürlükte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına Faruk Kaymakcı, Sedat Önal ve Yavuz Selim Kıran atandı.

Diğer atama kararları ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına Dr. Selim Argun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne Barış Yeniçeri, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğüne Dr. Halil İbrahim Çetin, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğüne Muhammet Bilal Macit, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne Ramazan Yıldırım, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne Mehmet Bozdemir getirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Uğur Büyükhatipoğlu ile Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk ise başka bir göreve atanmak üzere görevlerinden alındı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atama, karar, resmi gazete
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