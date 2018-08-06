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Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu telefonla aradı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yla telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya, Ulusal Muhafız Birlikleri’nin kuruluş törenleri sırasındaki saldırı girişiminden dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaralanan ulusal muhafız birliği mensuplarına da acil şifalar dilediği kaydedildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'ta Venezuela Ulusal Muhafız gücünün kuruluşunun 81. yıldönümü töreninde saldırıya uğramıştı. Maduro'yu hedef alan saldırıda 7 asker yaralanmıştı.

"Bugün bana bir suikast girişimi düzenlediler"

Maduro, saldırının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Bu, beni öldürme girişimiydi. Bugün bana bir suikast girişimi düzenlediler." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: TRT Haber

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