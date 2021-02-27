Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 14:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Dışişleri: Hindistan ve Pakistan arasındaki mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Hindistan ve Pakistan arasında 25 Şubat itibarıyla iki ülke sınır bölgesindeki kontrol hattında ateşkese ve ilgili anlaşmalara riayet edilmesine ilişkin sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Hindistan ve Pakistan arasındaki kontrol hattında ateşkes anlaşmalarına riayet edileceğine dair yapılan ortak açıklama hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.
Aksoy, "Bölgede istikrar ve güvenliğin tesisi için önemli bir adımı teşkil eden bu mutabakatın, iki ülke arasında karşılıklı güvenin geliştirilmesine ve yapıcı bir diyalog ortamının oluşturulmasına katkıda bulunmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı
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