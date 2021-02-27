Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Hindistan ve Pakistan arasındaki kontrol hattında ateşkes anlaşmalarına riayet edileceğine dair yapılan ortak açıklama hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Aksoy, "Bölgede istikrar ve güvenliğin tesisi için önemli bir adımı teşkil eden bu mutabakatın, iki ülke arasında karşılıklı güvenin geliştirilmesine ve yapıcı bir diyalog ortamının oluşturulmasına katkıda bulunmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

