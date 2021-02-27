Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu ay Kilis, Çankırı, Çorum, Gümüşhane, Osmaniye, Kastamonu, Kars, Gaziantep, Muş, Karabük, Artvin, Malatya, Tunceli, Elazığ, Iğdır, Bayburt ve Aydın'da 112 AÇM devreye alındı.

Böylece vatandaşların karşılaştıkları acil durumlarda sadece 112'yi arayarak yardım isteyecekleri AÇM sayısı 70'e ulaştı.

