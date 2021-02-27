Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
112 Acil Çağrı Merkezi'nin sayısı 70 oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İçişleri Bakanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin faaliyete geçtiği il sayısının 70'e ulaştığını açıkladı.
Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu ay Kilis, Çankırı, Çorum, Gümüşhane, Osmaniye, Kastamonu, Kars, Gaziantep, Muş, Karabük, Artvin, Malatya, Tunceli, Elazığ, Iğdır, Bayburt ve Aydın'da 112 AÇM devreye alındı.
Böylece vatandaşların karşılaştıkları acil durumlarda sadece 112'yi arayarak yardım isteyecekleri AÇM sayısı 70'e ulaştı.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı
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