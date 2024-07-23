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TRT Haber 23.07.2024 18:04

Dışişleri: Filistinli siyasi oluşumların Pekin'de kabul ettikleri bildiriden memnuniyet duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "Filistinli siyasi oluşumların Pekin’de bir araya gelmelerinden ve milli birliğin sağlanmasına yönelik bir bildiri kabul etmelerinden memnuniyet duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri: Filistinli siyasi oluşumların Pekin'de kabul ettikleri bildiriden memnuniyet duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Filistinli siyasi oluşumların Pekin Toplantısı'nda kabul ettikleri bildiri hakkında yazılı açıklama yaptı.

Çin'in daveti üzerine Filistinli siyasi oluşumların Pekin'de bir araya gelmelerinden ve milli birliğin sağlanmasına yönelik bir bildiri kabul etmelerinden memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, Filistinliler arası uzlaşı sürecine Çin'in katkılarının takdirle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki saldırılarının tüm şiddetiyle devam ettiği, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te baskınların daha da yoğunlaştığı mevcut koşullarda, Filistin'de siyasi birliğin sağlanmasının önemi ve aciliyeti daha artmıştır. Pekin'de kabul edilen bildiride kayıtlı adımların hayata geçirilmesini ve Filistin'de siyasi birliğin sağlanmasına yönelik uzun zamandır ülkemizin de katkılarıyla devam eden gayretlerin bir an evvel olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Çin'de imzalanan Pekin Diyaloğu bildirisi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, aralarında Fetih Hareketi ve Hamas'ın da bulunduğu Filistinli grupların, Çin'in başkenti Pekin'deki görüşmelerin ardından imzaladıkları bildiriyle geçici uzlaşı hükümeti kurma niyetlerini vurguladığını bildirmişti.

Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcileri, 21 Temmuz'da başlayan uzlaşma görüşmeleri sonrası, aralarındaki bölünmüşlüğe son vermeyi ve birlik oluşturmayı amaçlayan "Pekin Diyaloğu"nu imzalamıştı.

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