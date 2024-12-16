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Gündem
TRT Haber 16.12.2024 12:05

Dışişleri Bakanlığı'ndan işgalci İsrail'e "Golan Tepeleri" tepkisi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "İsrail’in 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri’nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan işgalci İsrail'e "Golan Tepeleri" tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı yerleşimleri genişletme kararına sert tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail’in, 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri’nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz" denildi.

Açıklamada, söz konusu kararın İsrail’in işgal yoluyla sınırlarını büyütme hedefinin yeni bir aşaması olduğunun altı çizildi.

"İsrail'in attığı bu adım, son derece kaygı verici"

İsrail'in Suriye’de barış ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalara ciddi şekilde zarar verdiği belirtilen açıklamada şu detaylar yer aldı:

"İsrail’in attığı bu adım, 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması hilafına İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesi, mücavir bölgelerinde ilerlemesi ve Suriye’ye yönelik hava saldırılarıyla birlikte değerlendirildiğinde, son derece kaygı vericidir."

Uluslararası toplumun, İsrail'e gerekli tepkiyi göstermesi istenen açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin yasa dışı faaliyetlerinin sona ermesinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

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