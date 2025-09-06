Çok Bulutlu 20ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 06.09.2025 22:22

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayşenur Ezgi Eygi için anma mesajı

Dışişleri Bakanlığı, 6 Eylül 2024’te Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayşenur Ezgi Eygi için anma mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bakanlık tarafından paylaşılan mesajda "6 Eylül 2024’te Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından hedef alınarak hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’yi vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Masum sivillerin hayatını hiçe sayan bu saldırının, uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin açık bir göstergesi olduğu belirtilen açıklamada, "Türkiye, Ayşenur'un hayatına kasteden bu vahim suçun cezasız kalmaması için çabalarını kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

