Gündem
TRT Haber, AA 20.03.2026 22:31

Dışişleri Bakanlığı: Suriye'yle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısını, tehlikeli bir tırmanma olarak görüyor ve bunu güçlü şekilde kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı: Suriye'yle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye’nin güneyine yönelik saldırısına ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısını, tehlikeli bir tırmanma olarak görüyor ve bunu güçlü şekilde kınıyoruz." denildi.

Uluslararası hukukun ve Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali olan İsrail saldırılarının durdurulmasını teminen uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeye çağrıldığı açıklamada, bu bağlamda 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın uygulanmasının önemi vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği temelinde ülkede kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine dönük çabalarında Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceğine dikkat çekildi.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde Şam yönetimine ait askeri üslerde bir komuta merkezini ve silah depolarını vurduğunu ileri sürmüştü.

Suriye Dışişleri Bakanlığı da ülkenin güneyinde askeri altyapıyı hedef alan İsrail saldırısını kınamıştı.

Dışişleri Bakanlığı İsrail Suriye
