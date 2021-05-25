Dışişleri Bakanlığı Mali'de yaşananlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, "Mali'de 24 Mayıs 2021 tarihinde meydana gelen Hükümet değişikliği sonrasında geçiş dönemi Devlet Başkanı Bah N'Daw, Başbakan Moctar Oane ve diğer bazı yetkililerin gözaltına alınmasını endişeyle karşılıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bakanlığın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Mali'de 24 Mayıs 2021 tarihinde meydana gelen Hükümet değişikliği sonrasında geçiş dönemi Devlet Başkanı Bah N'Daw, Başbakan Moctar Oane ve diğer bazı yetkililerin gözaltına alınmasını endişeyle karşılıyoruz.

Bahsekonu yetkililerin bir an önce salıverilmesi ve geçiş sürecinin pürüzsüz yürütülmesi için gereken adımların atılmasını temenni ediyoruz.

Bu bağlamda, Mali'nin önümüzdeki dönemde düzenlenecek seçimleri anayasal düzene dönmesi yönünde çalışmalarını sürdüren geçiş dönemi kurumları ile BM, Afrika Birliği ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun bu yönde sarfettikleri çabaları destekliyoruz.

Dost ve kardeş Mali'nin yanında yer almaya devam edeceğiz"