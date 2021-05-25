Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meclis Genel Kurulunda HSK'da görev alacak isimler belirlendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meclis Genel Kurulu, Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) yeni üyelerini seçti. HSK'nın yeni 7 üyesi ilk tur oylamasında 400’den fazla oy alarak seçildi.
TBMM Genel Kurulundaki Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği seçimde, Ergün Şahin, Ömür Topaç, Sinan Esen, Aysel Demirel, Cumhur Şahin, Bilal Temel, Hamit Kocabey, HSK üyesi seçildi.
TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon tarafından belirlenen 21 aday arasından HSK'da boşalan 7 üyelik için seçime geçildi.
Gizli oylama yapılacak
Genel Kurulda, Karma Komisyon tarafından belirlenen 21 aday arasından her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapıldı. Seçilen HSK üyeleri 4 yıl görev yapacak.
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