Emine Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü dolayısıyla Ankara Afrika Evi'nde düzenlenen kutlama programına mesaj gönderdi.

Mesajında, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutlayan Emine Erdoğan, "Bu özel gün, uzun yıllardır ivme kazanarak devam eden dostluğumuzu da kutladığımız bir gündür" açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin Afrika ile uzun bir tarihe yayılan köklü bağları olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Bu ortak geçmiş temeli üzerine Afrika açılımını başlattığımız günden beri, kıtada uzun bir sevgi rotası da çizdik. Doğudan batıya, kuzeyden güneye kıtanın birçok ülkesini ziyaret ettik. Günden güne daha da derinleşen bir kardeşliğin tarafları olduk" dedi.

"Afrika'nın tarihte oynadığı rol, tüm insanlık için büyük dersler içeren bir hayat okuludur"

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle sağlıktan, kültür işlerine kadar birçok alanda iş birliği olduğuna vurgu yapan Emine Erdoğan, şunları söyledi:

"Afrika'nın bir bütün olarak, dünya sahnesinde hak ettiği yeri alması için elimizden gelen katkıyı sunuyoruz. İnsanı ve insani ihtiyaçları merkeze koyan bir politika çerçevesinde, bugüne kadar gerçekten yüz gülümseten işler yaptık. Afrika'nın tarihte oynadığı rol, tüm insanlık için büyük dersler içeren bir hayat okuludur. Afrika, adeta insanlığa tutulmuş bir aynadır. Oraya bakan iyisiyle kötüsüyle kendini görebilir. O aynada biz, birbirine yalnızca iyi niyetlerini sunan iki dost görüyoruz. Afrika'nın birlik ve beraberliğinin daim olmasını, parlayan yıldızının daima ışık saçmasını diliyorum"