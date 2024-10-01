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TRT Haber 01.10.2024 17:27

Dışişleri Bakanlığı: Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için planlama hazır

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’daki güvenlik durumunun daha da kötüye gitmesi ihtimaline karşın, "Lübnan’daki vatandaşlarımızla alakalı planlamalar ilgili kurumlarımızla eş güdüm halinde yapılmış ve vatandaşlarımızın deniz veya hava yoluyla tahliye edilmesi için alternatif planlar hazırlanmıştır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı: Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için planlama hazır

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan’daki güvenlik durumunun daha da kötüye gitmesi ihtimali bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede, Lübnan’daki vatandaşlarımızla alakalı planlamalar ilgili kurumlarımızla eş güdüm halinde yapılmış ve vatandaşlarımızın deniz veya hava yoluyla tahliye edilmesi için alternatif planlar hazırlanmıştır.

Süreci yürütmek üzere “Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi” tesis edilmiştir. Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerinden müteşekkil bir heyet halen sahadaki çalışmalarını sürdürmektedir.

Olası tahliyeye dahil edilmek amacıyla kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın başvuruları, 24 saat görev yapan Konsolosluk Çağrı Merkezimiz (+90 312 292 29 29) aracılığıyla toplanmaktadır.

Lübnan’da bulunan vatandaşlarımızın, muhtemel tahliye kararına ilişkin olarak Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin duyurularını yakından takip etmeleri önem arz etmektedir. Diğer ülke vatandaşlarının ülkemiz üzerinden tahliyesine ilişkin esaslar da belirlenmiş olup, şu ana kadar destek talep etmiş olan 20’ye yakın ülkeyle beraber gerekli hazırlıklar sürdürülmektedir."

Dışişleri Bakanlığı Kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Olası bir tahliyede görev alacak askeri kargo uçakları ve gemiler de göreve hazır.  

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Dışişleri Bakanlığı İsrail Lübnan
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