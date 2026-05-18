Çok Bulutlu 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 18.05.2026 09:40

Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatar ve Çerkes sürgünlerinde yaşamını yitirenleri andı

Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatar ve Çerkes sürgünlerinin yıl dönümleri dolayısıyla yayımladığı açıklamada, Türkiye'nin Kırım Tatarlarının milli kimlik, dil ve kültürlerinin korunmasına, güvenlik ve refahlarının sağlanmasına yönelik desteğini süreceğini vurgulayarak, sürgünlerde hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle andı.

Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatar ve Çerkes sürgünlerinde yaşamını yitirenleri andı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kırım Tatar Türkleri'nin 82 yıl önce bugün ana vatanlarından zorla koparılarak sürgüne gönderildiği hatırlatıldı.

1944 sürgününde yüz binlerce Kırım Tatarının çeşitli ülkelerdeki çalışma kamplarına sürüldüğü, birçoğunun maruz kaldıkları koşullar sonucunda hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Soydaşlarımız, uzun yıllar boyunca ana vatanları olan Kırım yarımadasına dönememiştir. Kırım’ın yerli halkı olan Kırım Tatarlarının acıları, Yarımada’nın yasa dışı biçimde ilhakıyla daha da ağırlaşmıştır. Türkiye, Kırım Tatarlarının milli kimlik, dil ve kültürlerinin korunması ile güvenlik ve refahlarının sağlanmasına yönelik desteğini sürdürecektir."

Vatanlarına hasret kaldılar: Kırım Tatar Sürgünü'nün 82. yılı
Vatanlarına hasret kaldılar: Kırım Tatar Sürgünü'nün 82. yılı

Açıklamada, Çerkes Sürgünü'nün 162 yıl önce 21 Mayıs'ta Kafkas halklarını çok ağır şartlar altında ana vatanlarını terk etmeye zorlayan, Kafkasya’ya büyük kayıplar ve derin acılar yaşatan büyük bir insani trajedi olarak hafızalardaki yerini koruduğu vurgulanarak, "Kırım Tatarlarının ve Kafkasya’nın kardeş halklarının acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Kırım
Sıradaki Haber
Bilal Erdoğan: Türkiye, tersine beyin göçünde çekim merkezi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:20
16 il merkezli "siber" operasyon: 140 şüpheli yakalandı
11:11
Türkiye'de online alışveriş 5 yılda 12 kat büyüdü
11:05
Mayısta 4 metreyi bulan karla zorlu mücadele
10:58
İnsan vücudu iki yaşta aniden yaşlanıyor
10:51
Ankara merkezli dolandırıcılık soruşturması: 118 gözaltı kararı
11:05
İsrail televizyonu: Netanyahu, Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'nu ele geçirmek için orduya yetki verecek
İsrail saldırılarında bir bacağını kaybeden demirci, her şeye rağmen mesleğini sürdürüyor
İsrail saldırılarında bir bacağını kaybeden demirci, her şeye rağmen mesleğini sürdürüyor
FOTO FOKUS
Soykırımcı İsrail, Gazze'de yemek dağıtım noktasına saldırdı: 3 kişi hayatını kaybetti
Soykırımcı İsrail, Gazze'de yemek dağıtım noktasına saldırdı: 3 kişi hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ