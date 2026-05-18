Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatar ve Çerkes sürgünlerinde yaşamını yitirenleri andı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kırım Tatar Türkleri'nin 82 yıl önce bugün ana vatanlarından zorla koparılarak sürgüne gönderildiği hatırlatıldı.

1944 sürgününde yüz binlerce Kırım Tatarının çeşitli ülkelerdeki çalışma kamplarına sürüldüğü, birçoğunun maruz kaldıkları koşullar sonucunda hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Soydaşlarımız, uzun yıllar boyunca ana vatanları olan Kırım yarımadasına dönememiştir. Kırım’ın yerli halkı olan Kırım Tatarlarının acıları, Yarımada’nın yasa dışı biçimde ilhakıyla daha da ağırlaşmıştır. Türkiye, Kırım Tatarlarının milli kimlik, dil ve kültürlerinin korunması ile güvenlik ve refahlarının sağlanmasına yönelik desteğini sürdürecektir."

Açıklamada, Çerkes Sürgünü'nün 162 yıl önce 21 Mayıs'ta Kafkas halklarını çok ağır şartlar altında ana vatanlarını terk etmeye zorlayan, Kafkasya’ya büyük kayıplar ve derin acılar yaşatan büyük bir insani trajedi olarak hafızalardaki yerini koruduğu vurgulanarak, "Kırım Tatarlarının ve Kafkasya’nın kardeş halklarının acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.