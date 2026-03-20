Gündem
TRT Haber 20.03.2026 22:31

Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in Suriye’ye saldırısını tehlikeli bir tırmanma olarak görüyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırısına ilişkin bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye’nin güneyine yönelik saldırısına ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısını, tehlikeli bir tırmanma olarak görüyor ve bunu güçlü şekilde kınıyoruz." denildi.

Açıklamada şu ifadeler yeraldı:

"Uluslararası hukukun ve Suriye’nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali olan İsrail saldırılarının durdurulmasını teminen uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeye çağırıyor ve bu bağlamda 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nın uygulanmasının öneminin altını çiziyoruz.

Türkiye, şimdiye kadar olduğu üzere bundan sonra da Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği temelinde ülkede kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine dönük çabalarında Suriye Hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir."

