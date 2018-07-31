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Dışişleri Bakanlığı, Galip Özmen ve Neslihan Özmen'i andı

Dışişleri Bakanlığı, Ermeni terör örgütü ASALA'nın 31 Temmuz 1980'de şehit ettiği Galip Özmen ve kızı Neslihan Özmen için anma mesajı yayınladı.

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Dışişleri Bakanlığı, Galip Özmen ve Neslihan Özmeni andı

Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından şehit Galip Özmen ve kızı Neslihan Özmen'ı anarak fotoğraflarıyla birlikte mesaj paylaştı.


 

Dışişleri Bakanlığı'nın paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"Terör örgütü ASALA tarafından 31 Temmuz 1980’de şehit edilen Atina Büyükelçiliği İdari Ataşemiz Galip Özmen ve kızı Neslihan Özmen’i saygı ve rahmetle anıyoruz." 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Neslihan Özmen, Galip Özmen, Dışişleri Bakanlığı, asala
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