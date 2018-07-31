Dışişleri Bakanlığı, Galip Özmen ve Neslihan Özmen'i andı

Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından şehit Galip Özmen ve kızı Neslihan Özmen'ı anarak fotoğraflarıyla birlikte mesaj paylaştı.

Terör örgütü ASALA tarafından 31 Temmuz 1980’de şehit edilen Atina Büyükelçiliği İdari Ataşemiz Galip Özmen ve kızı Neslihan Özmen’i saygı ve rahmetle anıyoruz. #şehitlerhttps://t.co/Q7PvXZjX23 pic.twitter.com/vVY4fD1POl — Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) 31 Temmuz 2018

Dışişleri Bakanlığı'nın paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"Terör örgütü ASALA tarafından 31 Temmuz 1980’de şehit edilen Atina Büyükelçiliği İdari Ataşemiz Galip Özmen ve kızı Neslihan Özmen’i saygı ve rahmetle anıyoruz."

Kaynak: TRT Haber